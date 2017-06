Ligue 1: ecco Sarr, il baby gioiello del Nizza

Ha 17 anni, è alla sua prima stagione da professionista ed è sempre stato titolare nelle prime sette gare del Nizza in Ligue 1 (esclusiva di Premium Sport): parliamo di Malang Sarr, uno dei giovani più interessanti che si sta imponendo in Francia in questo avvio di stagione. Difensore centrale mancino, perfetto per una difesa a tre, ma che, all'occorrenza, può ricoprire anche il ruole di terzino sinistro, come gli è capitato più volte di fare con la maglia della Francia Under-17. Fisicità e velocità sono le sue qualità migliori, ma deve ancora crescere sotto il profilo tecnico. Di sicuro non c'è fretta, il tempo è dalla sua parte.

Malang Sarr, le 13 mai 2009, au stade du Ray, en lever de rideau de Nice - Marseille #MadeInNice pic.twitter.com/1n53mjH9M6 — OGC Nice (@ogcnice) 16 agosto 2016

All'esordio assoluto in Ligue 1 contro il Rennes, Sarr ha anche segnato il suo primo gol da pro. Una bella soddisfazione per chi, come lui, è nato e cresciuto calcisticamente a Nizza. Fino a questo momento, il difensore classe 1999 ha vestito solo ed esclusivamente i colori rossoneri del club della Costa Azzurra, ma, considerate le sue doti, difficilmente sarà così per sempre. Sulle sue tracce, infatti, si sono già mossi molti top team d'Europa. In Francia, il giocatore piace molto al PSG, mentre in Italia si sono fatti i nomi di Inter e Milan. Al momento, però, Sarr pensa solo al suo Nizza, capolista in Ligue 1, grazie anche all'apporto di un sorprendente Mario Balotelli.

Matteo Palmigiano