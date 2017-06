Ligue 1, ecco il calendario: la caccia al Monaco parte il 5 agosto

Definito il calendario della Ligue1 2017-18, grande esclusiva di Premium Sport. Si parte il 5 agosto e si finisce il 19 maggio, con il PSG (che debutta al Parco dei Principi contro la neopromossa Amiens) che cercherà di strappare il titolo al Monaco (primo match in casa col Tolosa). Ma attenzione anche al Nizza di Mario Balotelli (che dovrebbe restare) e al Nantes del nuovo tecnico Ranieri, che alla prima giornata sarà subito impegnato in un confronto tra vecchie volpi della panchina contro il Lille del Loco Bielsa. Esordio soft invece per l'OM di Rudi Garcia, che ospiterà il Digione, mentre il Lione sarà impegnato con lo Strasburgo. Il 22 ottobre OM-PSG, mentre Monaco-PSG si giocherà il 25 novembre.

La prima giornata

Lione-Strasburgo

Caen-Montpellier

PSG-Amiens

Troyes-Rennes

Lille-Nantes

Angers-Bordeaux

Metz-Guingamp

Saint-Etienne-Nizza

Monaco-Tolosa

Marsiglia-Digione