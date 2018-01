Ligue 1, Digione-Rennes 2-1: decide Tavares

Grande occasione sprecata dal Rennes, che questa volta non trova la via della rete negli ultimi 10 minuti (10 degli ultimi 13 gol dei rossoneri erano arrivati nella cosiddetta 'Zona Rennes') e cade 2-1 sul campo del Digione, dicendo addio alla possibilità di raggiungere Nizza e Nantes al quinto posto che vale l'Europa. Gli uomini dell'ex centrocampista di Inter e Parma, Lamouchi, giocano una partita troppo timida, creano troppo poco in avanti e alla fine escono dal campo meritatamente sconfitti.

A decidere la partita è stato il veterano dei padroni di casa, il 37enne Belmont, che alla mezz'ora del primo tempo ha portato avanti i suoi con un preciso destro tra palo e portiere (primo gol per lui in campionato) e, dopo il pareggio firmato da Sarr in acrobazia nel finale della prima frazione (assist pazzesco di Bourigeaud), al quarto d'ora della ripresa ha servito a Tavares l'assist per il gol partita. Inutile il forcing degli ospiti nel finale, con questi tre punti il Digione fa un passo importantissimo verso la salvezza.