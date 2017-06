Ligue 1, Digione-Psg 1-3: Emery al secondo posto

Nel giorno in cui Massimiliano Allegri lo nomina dopo un po' di tempo semplicemente per dire che lui poteva e può fare di tutto, Thiago Silva prova a dargli ragione dimostrandosi anche autentico bomber: il terzo gol in campionato è probabilmente quello più importante, perché sblocca una partita imprevedibilmente complicata per il Psg a 9 minuti dalla fine. Classico tap-in dopo che il portiere del Digione, con l'aiuto del palo, aveva salvato su Thiago Motta: i parigini chiudono poi i conti con il gol numero 22 di Cavani e agganciano il Nizza al secondo posto in classifica, restando a -3 dal Monaco.



Che le cose potessero in qualche modo complicarsi per la corazzata di Emery lo si è capito subito, quando Areola è stato salvato solo dal palo sul tiro di Martin. Poi, però, ci ha pensato Lucas Moura a sbloccare il risultato al 29': ha dovuto calciare due volte, perché la prima conclusione era stata respinta. Immediato, però, il pari di Tavares che ha reso subito la vita difficile al Psg. Il Digione, infatti, ha tenuto botta senza rinunciare alle ripartenze e senza mai rischiare più di tanto, finché all'810, sugli sviluppi di un calcio piazzato, l'ex milanista Thiago Silva l'ha messa dentro. Poi c'è stata gloria anche per Cavani, quasi per caso, con un colpo (probabilmente di tacco) sotto porta a deviare la conclusione di un compagno. 3-1, la rimonta continua.