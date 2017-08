Ligue 1, Digione-Monaco 1-4: show di Falcao

Mbappé chi? La provocazione nasce vedendo il Monaco a Digione: con l'attaccante cercato dal Psg in panchina per novanta minuti, i campioni di Francia vincono 4-1 in scioltezza trovando la seconda vittoria in due partite di Ligue 1. Radamel Falcao dimostra di non soffrire la mancanza del compagno di reparto con cui ha fatto faville la scorsa stagione, il colombiano sigla una tripletta (e sono quattro gol in due match) e firma in modo pesante la trasferta al Gaston Gerard.



Monaco letale soprattutto sui calci piazzati, dopo due minuti Falcao si avventa sulla spizzata di Glik da calcio d'angolo e indirizza la partita verso gli ospiti (nell'occasione con lacasacca azzurra). Ancora un calcio d'angolo, ancora un gol per i monegaschi al 25': come una settimana fa contro il Tolosa, Jemerson entra nel tabellino marcatori, questa volta con una splendida rovesciata nell'area piccola. Il tris di Falcao arriva al 37', gran destro a giro dal limite che beffa Reynet.



La partita sembra finita ma al tramonto del primo tempo, Said rianima i suoi: bello il controllo al volo sul lancio di Amalfitano, preciso il destro che batte Subasic sotto le gambe. Il Digione ha poco tempo per sperare nella rimonta, al 6' della ripresa arriva il tris di Falcao, "ovviamente" con un colpo di testa sull'angolo battuto da Lemar.