Ligue 1, diciassettesima giornata: il Marsiglia vince nel finale, poker del Monaco

Il Monaco dilaga 4-0 sul campo del Bordeaux trascinato da un super Falcao. Allo stadio Matmut Atlantique gli ospiti partono fortissimo e dopo solo quattro minuti hanno praticamente già chiuso la partita: prima Sidibe conclude con un destro chirurgico all'angolino una bella azione in ripartenza, poi Falcao corregge da due passi da vero opportunista per la rete del raddoppio. I biancorossi giocano benissimo, il Bordeaux prova a scuotersi con le iniziative personali di Menez ma non si rende quasi mai pericoloso e nella ripresa il Tigre Falcao (10 gol nelle ultime 8 partite) graffia ancora. Al 50esimo il colombiano è bravissimo a saltare il portiere e depositare in rete dopo un bellissimo contropiede, 15 minuti più tardi è freddo a spiazzare Prior dal dischetto su rigore concesso per un fallo assolutamente ingenuo di Pallois. Nel finale ai padroni di casa saltano i nervi, espulso Ounas.

Nelle gare della sera solo vittorie casalinghe: il Lille centra il terzo successo consecutivo battendo il Montpellier, reduce dal tris rifilato al Psg, 2-1 e salendo così in classifica a quota 20 punti, il Bastia liquida 2-0 il Metz e accorcia in classifica portandosi a un solo punto dai biancorossi, il Tolosa stende non senza difficoltà 3-2 il fanalino di coda Lorient e il Nancy batte l'Angers 2-0 e lo raggiunge in classifica a quota 19. Rinviata Nantes-Caen.

Dopo il rinvio di un giorno causa nebbia, la diciassettesima giornata della Ligue 1 si era aperta nel pomeriggio con la gara tra Dijon e Olympique Marsiglia. A esultare è la squadra di Rudi Garcia, brava a espugnare il Gaston-Gerard vincendo 2-1. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo grazie al primo gol da professionista del classe '97 Maxime Lopez, ben servito da Thauvin. La replica dei padroni di casa è affidata ad Abeid: punizione impeccabile e palla in rete per il momentaneo 1-1. Quando ormai il match sembra destinato a concludersi in parità, Sarr mette in porta Gomis, che deve solo spingere il pallone in rete in mezzo alla nebbia, tornata a farsi prepotente. Ottava rete in campionato per l'ex Swansea e terzo risultato utile consecutivo per l'OM che ora vede la zona Europa.