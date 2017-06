Ligue 1, diciannovesima giornata: il Bordeaux stoppa il Nizza, Monaco e Psg ne approfittano

Tutta la Ligue 1 in campo per il turno infrasettimanale, valido per la diciannovesima giornata. Il Bordeaux inchioda il Nizza sullo 0-0 al Matmut-Atlantique. Nel finale da segnalare le espulsioni di Balotelli e Belhanda in casa rossonera: i due salteranno la sfida contro il Metz. Il Monaco approfitta del passo falso della capolista e supera 2-1 il Caen allo Stade Louis II: i gol arrivano tutti nel secondo tempo e portano la firma di Falcao - arrivato a quota 15 in stagione - e Bakayoko, mentre per gli avversari va in rete Bazile. I monegaschi salgono a meno due punti dalla squadra di Favre, tampinata anche del Paris Saint Germain, ora a cinque lunghezze dalla vetta. Al Parco dei Principi la formazione di Emery rifila un netto 5-0 al Lorient: decisivi Meunier, Touré (autorete), Thiago Silva e Cavani (diciottesimo gol in diciasette partite di campionato per il Matador) e Lucas. Vince anche l'Olympique Lione in casa contro l'Angers: alla squadra di Genesio bastano le reti di Lacazette - quindicesima in stagione - e Fekir. L'OL resta quarto e al quinto posto c'è l'Olympique Marsiglia. Gli uomini dell'ex allenatore della Roma, Garcia, battono 2-1 il Bastia in trasferta. Gomis apre le marcature, Djiku pareggia i conti all'83' e, infine, N'Jie regala la quarta vittoria consecutiva a compagni e tifosi.



Alla pari dell'OM, c'è il Guigamp, che si fa riprendere nei minuti finali dal Metz. Al Saint Symphorien i padroni di casa si portano in vantaggio con Nguette, la doppietta di Briand fa sognare gli ospiti, costretti a tornare sulla terra dopo il 2-2 causato dall'autogol di Diallo. Finisce 1-1 il match dello Stade Pierre-Mauroy tra Lille e Rennes: il portoghese Eder fallisce un rigore dopo pochi minuti, Ntep glielo fa pesare realizzando l'1-0, ma all'89' proprio Eder sigla il paregigio. Continua il momento magico per il Nantes: i Canarini battono 1-0 il Montpellier, grazie al rigore di Lima, e tenendo il passo del Metz nella lotta salvezza. Terza vittoria in tre partite, tra campionato e coppa, per Conceicao, da quando è arrivato sulla panchina dello Stade de la Beaujoire. Vittoria convicente in casa del Dijon sul Tolosa: in gol Tavares e Lees Melou. Solo 0-0, invece, tra Saint Etienne e Nancy allo Stade de la Beaujoire.