Ligue 1, decima giornata: crisi Lione, sorride il Rennes

Partita stupenda quella che ha aperto la decima giornata di Ligue 1, con il Monaco che dilaga con punteggio tennistico contro il Montpellier. Allo Stade Louis II i padroni di casa partono male fino al gol su punizione di Boudebouz al 10' (colpevole Subasic). La rete sveglia i biancorossi, che trovano il pareggio a 10' dalla fine del primo tempo con un rigore del Tigre Falcao. A inizio ripresa il Monaco completa la rimonta e si porta in vantaggio con un bel colpo di testa di Mbappe, ma il vantaggio dura solo 10 minuti perchè ancora Boudebouz, questa volta su rigore, riporta il punteggio in parità. A questo punto però si scatenano i padroni di casa, che tornano subito in vantaggio con una zampata in mischia di Jemerson e poi dilagano tra il 74' e il 76' con l'uno-due firmato Germain e Lamar. Il Montpellier non c'è più e la squadra di Leonardo Jardim può divertirsi e trovare anche il sesto gol con Traore.



La prima sfida del sabato di Ligue 1 è quella tra Lione e Guingamp. La squadra di Genesio riesce a sbloccare il match grazie al rigore di Lacazette e a terminare il primo tempo in vantaggio. Gli ospiti, però, non ci stanno e nella ripresa trovano il pareggio con Salibur. Poi sale in cattedra Coco che, prima, segna il gol del sorpasso e poi, al 77', chiude il match, realizzando la terza rete in stagione che vale il 3-1. Sorride invece il Rennes, preziosa la vittoria per 2-1 a Nantes, e si porta a quota 17 punti. Solo pareggi per Tolosa (0-0 ad Angers e Bordeaux, 1-1 casalingo con il Nancy). Vittorie per Digione, decisivo Loties al 91' contro il Lorient, e Lilla, 2-1 contro il Bastia.

Psg e Nizza in campo domenica