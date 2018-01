Ligue 1, Cyprien-gol contro il Saint Etienne: il Nizza sale quinto

La marcia del Nizza continua a ritmi altissimi: la vittoria di misura contro il Saint Etienne significa ottavo risultato utile consecutivo (sei successi, due pareggi) e aggancio in classifica al quinto posto del Nantes a quota 34. All'Allianz Riviera decisiva una punizione al 22' di Cyprien, deliziosa parabola sul palo non coperto da Ruffier, comunque apparso un attimo in ritardo nel tuffarsi. Ottantasette minuti in campo per Mario Balotelli, rimasto a secco e con un cartellino giallo sul groppone.