Ligue 1, controsorpasso in testa del Nizza. Ok il Marsiglia

Anche senza Mario Balotelli (a riposo), il Nizza vince in trasferta e torna in testa a quota 17 punti: basta la rete al 60' di Plea per avere la meglio del Nancy. La squadra di Favre gioca un primo tempo timido ma nella ripresa ci mette l'orgoglio trovando tre punti fondamentali in ottica classifica. A quota 16 c'è il Monaco, che supera 2-1 in rimonta il Lorient allo Stade Louis II: ospiti in vantaggio con Diedhiou al 55', poi il gol dell'ex Torino, Glik, al 66' e l'autorete di Nwakaeme al 76' ribaltano la situazione.

L'Olympique Lione cade allo Stade du Moustoir contro il Lorient, che prima dell'inizio di questo turno occupava l'ultima posizione della classifica. La squadra di Sylvain Ripoll vince 1-0, grazie alla rete al 51' di Cabot, e sale a 6 punti, l'OL, invece, resta a quota 10. Il Bastia vince 1-0 contto il Guingamp, grazie a Crivelli: stesso risultato di Montpellier-Metz, questa volta però in favore degli ospiti. Bene anche il Dijon, che piega 3-0 il Rennes. Solo 0-0 tra Bordeaux e Caen.



Il Saint Etienne, in superiorità numerica dalla fine del primo tempo, supera 3-1 il Lilla davanti al proprio pubblico e si porta a 12 punti in classifica alle spalle di Psg e Bordeaux (gol di Peric, Nordin e Roux per i padroni di casa e di Civelli per gli ospiti). Bene anche il Marsiglia che va sotto dopo soli due minuti in casa contro il Nantes ma che ribalta il risultato prima con N'Jie (22') e poi trova sul definitivo 2-1 con il rigore procurato e segnato da Gomis. Ossigeno per l'OM che sale a 8 punti, lasciando il Nantes a 5.