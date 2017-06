Ligue 1, chance buttata per il Psg: poker Lione al Digione

Il Psg non approfitta della frenata del Monaco e, dopo aver rifilato quattro gol al Barcellona solo pochi giorni fa, si fa fermare sullo 0-0 al Parco dei Principi dal Tolosa e resta a meno tre punti dalla vetta in compagnia del Nizza. Cavani e compagni recriminano per un palo colpito dal Matador nel secondo tempo, ma gli ospiti giocano una grande partita e alla fine il risultato è giusto.

Il Lione vince una partita da luna park riscattando la sconfitta di Guingamp e ritorna a quattro punti da Saint Etienne (che, come la squadra di Genesio, deve recuperare una partita) e Marsiglia grazie al poker sul Digione nel venticinquestimo turno di Ligue 1. All'undicesimo Tolisso sembra mettere in discesa il match ma Tavares e Diony ribaltano la situazione facendo sognare a Dall'Oglio un successo fondamentale in ottica salvezza. E invece, a dieci dalla fine, ancora il centrocampista francese nel mirino della Juve rimette i conti in parità, tra l'84' e il 90' Lacazette (su rigore) e Fekir portano il Lione a 43 punti.



Nelle altre partite, rotondo successo casalingo del Bordeaux contro il Guingamp: Kamano, Pallois e Laborde fissano il risultato sul 3-0 mentre il Saint Etienne perde contatto con il Lione perdendo a Montpellier. Nonostante il vantaggio di Monnet-Paquet, gli uomini di Galtier (in 10 dal 51' per l'espulsione di Jorginho) subiscono la rimonta di Lasne e Mounie.