Ligue 1: Cavani trascina il Psg, Garcia non ingrana

Il Psg risponde alla vittoria del Monaco e continua l'inseguimento alla vetta della classifica, ora distante solo tre punti. Al Parco dei Principi la squadra di Emery gioca un brutto primo tempo, in cui crea poco e rischia di andare sotto in un paio di occasioni, poi nella ripresa, complice anche l'ingresso del Flaco Pastore al posto di un evanescente Draxler, si scatena il Matador Cavani, che in cinque minuti mette la gara in ghiaccio.

Prima l'ex Napoli inventa un assist al bacio per Di Maria che batte Johnsson con uno scavetto delizioso, poi si mette in proprio e chiude di fatto la partita con un destro all'angolino che è il 41esimo centro stagionale in altrettante gare per l'uruguaiano (28 in campionato). Il gol mette le ali a Cavani, che due minuti più tardi sbaglia clamorosamente di testa da pochi passi, ma poi si fa perdonare segnando in ripartenza la rete del 3-0 che vale la nona doppietta stagionale e la possibilità di battere il record di Ibrahimovic, che l'anno scorso segnò 50 gol in 51 partite. Nel finale il Psg cala anche il poker con il sigillo di Matuidi.

Terzo pareggio consecutivo per il Marsiglia che inanella il quinto risultato utile consecutivo ma non riesce a scavalcare il Bordeaux e rimane al sesto posto della Ligue 1. Nel match della trentaduesima giornata del campionato francese, reti bianche allo Stadium Municipal tra Tolosa e Olympique: Garcia schiera il tridente meraviglia Thauvin-Gomes-Payet e tira molto in porta senza mai battere la resistenza di Lafont e neanche gli ingressi di Cabella e Lopez nella ripresa sortiscono effetti di sorta.

Marsiglia quindi sesto a un punto dal Bordeaux e tre davanti al Saint Etienne, che pareggia 1-1 contro il Nantes ma ha un match da recuperare.