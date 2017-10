Ligue 1, Cavani salva il Psg: 2-2 a Marsiglia. Crisi Nizza

Emozioni e gol nel posticipo della 10.a giornata di Ligue 1 tra Marsiglia e Psg: il 2-2 finale rallenta la corsa della capolista, ora a +4 sul Monaco e a +6 sul Nantes. Emery deve ringraziare Cavani, autore del gol del pari a tempo scaduto dopo l'espulsione di Neymar.



I padroni di casa passano al 16' dopo una grande occasione sprecata da Kurzawa: dalla lunga distanza la traiettoria del sinistro Luiz Gustavo sorprende Areola. Gli ospiti provano a reagire ma, eccetto una chance sprecata da Cavani, non riescono a trovare gli spazi giusti fino al 33' quando il diagonale mancino di Neymar si infila all'angolino. Nella ripresa i parigini alzano i ritmi costringendo gli avversari nella loro metà campo: la formazione di Garcia si difende in maniera compatta e con ordine tanto che Mandanda non deve effettuare parate di rilievo anche per l'imprecisione degli avanti del Psg. Emery tenta il tutto per tutto inserendo Draxler per Thiago Motta ma il gol a 11' dal termine lo trova l'OM. N'Jie ruba palla a Rabiot e mette in mezzo per Thauvin: anticipo secco su Thiago Silva e destro vincente. Nel finale saltano i nervi a Neymar (bersagliato dai tifosi rivali e spesso fermato con le cattive in campo), espulso per doppia ammonizione e tocca a Cavani salvare i suoi con una splendida punzione al 93'.



CRISI NIZZA, IL LIONE VOLA

Terza sconfitta consecutiva, quarta partita senza vittoria, zona retrocessione a un punto: nonostante il buon inizio stagione di Balotelli, oggi non disponibile per un problema al polpaccio, il Nizza naviga in cattive acque dopo il ko casalingo contro lo Strasburgo. Col senno di poi, guardando la classifica, si può parlare di uno scontro-salvezza anche se la qualità della squadra rossonera meriterebbe posizioni più prestigiose.



Lo Strasburgo passa all'Allianz Riviera 2-1 con la doppietta (23' e 49') di Da Costa e resiste l'ultima mezz'ora nonostante l'espulsione di Seka che porta al rigore di Lees Melou e l'ingresso in campo di Sneijder. Il Nizza rimane quattordicesimo a quota 10 punti, dietro ci sono quattro squadre a 9 tra cui proprio lo Strasburgo.



Tutto facile, invece, per il Lione: pokerissimo esterno sul campo del Troyes nel nome di Memphis Depay. Traore apre le marcature e Diaz le chiude ma in mezzo c'è la grande tripletta dell'olandese (due gol in fotocopia con destro a giro sul secondo palo e un rigore), l'Olympique sale quarto in classifica dietro al Nantes di Ranieri.