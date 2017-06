Ligue 1, Cavani contro Falcao: solo su Premium la sfida scudetto Psg-Monaco

I riflettori del weekend europeo saranno puntati sulla Ligue 1 con una resa dei conti che può pesare sullo scudetto. Il Monaco capolista dall'attacco atomico (63 gol solo in campionato) rende visita ai campioni uscenti del Psg, che da poco sembrano avere ritrovato l'equilibrio smarrito. La sfida di domenica sera, trasmessa in diretta tv esclusiva su Premium Sport 2 HD alle 21, può' indirizzare la stagione specie se continuerà a frenare il Nizza, che non vince dal 18 dicembre scorso.



La squadra di Balotelli (oggetto di cori razzisti dai tifosi e degli insulti del tecnico del Bastia Ciccolini) deve però tornare alla vittoria nel difficile impegno casalingo col Guingamp (match visibile in esclusiva su Premium Sport 2 HD domenica alle 17). Può avanzare intanto il Lione, che ospita il Lille (diretta esclusiva su Premium Sport 2 HD sabato alle 17) e che nell'ultimo turno ha interrotto la risalita del Marsiglia. La formazione di Rudi Garcia anticipa stasera ricevendo il Montpellier (diretta esclusiva su Premium Sport HD alle 20:45).