Ligue 1, Caen-Nantes 3-2: Ranieri ko

Stop per il Nantes di Ranieri nella 24.a giornata di Ligue 1. I gialloverdi perdono 3-2 sul campo del Caen e non riescono a dare continuità al proprio cammino in campionato dopo la vittoria contro il Guingamp di 7 giorni fa. Gli Atalantici restano fermi a quota 37 punti (quinto posto in classifica).



Gli ospiti sbloccano la gara al 31': Bammou, servito da sala, supera con un diagonale mancino Vercoutre. Il vantaggio dei Canarini dura solamente 4' perché Santini non fallisce il calcio di rigore fischiato dall'arbitro Abed per fallo di Dubois ai danni di Crivelli. I padroni di casa ribaltono il match nella ripresa: al 52' Da Silva di testa non lascia scampo a Tatarusanu su corner di Peeters prima che Bammou agguanti il pareggio 5' più tardi con un destro di prima intenzione (assist di Thomasson). A 10' dal termine ancora Da Silva firma la rete decisiva: il difensore francese insacca di testa da due passi facendo impazzire i tifosi presenti al Michel d'Ornano.