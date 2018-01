Ligue 1, Caen-Marsiglia 0-2: Garcia torna secondo

Il Marsiglia continua la sua corsa per conquistare il posto subito dietro l'apparentemente irraggiungibile Paris Saint Germain: quarta vittoria consecutiva dell'Olympique, sul campo del Caen bastano le reti di Payet e Thauvin per riportare Garcia al secondo posto di Ligue 1 in attesa delle partite di Monaco e Lione.



Un successo prezioso perché non scintillante, contro una squadra protagonista di una prima buona metà di stagione che però continua nel momento nero: sesta sconfitta nelle ultime undici partite, ancora nessun gol segnato (peggior attacco del campionato con soli 14 gol segnati in 22 turni) e conferma del decimo posto in classifica con possibilità di essere superata da Strasburgo e Digione.



Solido il Marsiglia che, dopo lo 0-0 dei primi 45', si sblocca con Payet su calcio di rigore (concesso per fallo netto di Bessat sull'ottimo Sarr al 54') e mette la partita al sicuro venti minuti dopo con il gioiello di Thauvin, sinistro a giro che vale la decima rete personale in campionato. Garcia trova altri tre punti conditi dalla terza partita consecutiva senza subire gol e conferma la volontà di giocarsi un posto in Champions League.