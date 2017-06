Ligue 1: c'è il Psg, il Nizza offre la trasferta ai tifosi

Il piatto forte della diciassettessima giornata di Ligue 1 è Paris Saint Germain-Nizza di domenica sera (che sarà trasmessa in diretta da Premium Calcio 1 alle 20:45), big match che vedrà scontrarsi terza e prima in classifica. Se i parigini, ora a -4, vogliono accorciare la distanza dalla vetta, i rossoneri puntano a continuare la marcia trionfale di questa prima parte di stagione.



Ecco perché il club ha deciso di regalare la trasferta ai tifosi, pagando le spese di viaggio: "E' il nostro modo per ringraziarli di tutte le trasferte che hanno fatto per venirci a vedere in Europa League (dove il Nizza è stato eliminato, ndr) - ha detto il presidente rossonero Rivere -. Non è bello che la nostra gente resti a casa per questioni economiche".



Detto, fatto: i biglietti sono andati sold out in sole tre ore. Così il Nizza avrà il proprio tifo al Parco dei Principi e, anche grazie al probabile ritorno da titolare di Balotelli, la trasferta contro i campioni di Francia fa meno paura.