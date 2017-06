Ligue 1: Braithwaite cuore d'oro, dona 1000 euro dopo ogni gol

Dopo una stagione difficile, che ha visto la squadra a un passo dalla retrocessione, il Tolosa si sta confermando come una delle sorprese più belle di questa Ligue 1. I risultati parlano chiaro: quattro vittorie nelle ultime cinque gare in campionato e quarto posto in classifica, a soli 2 punti da Monaco e PSG - seconde a pari merito - e a 6 dalla capolista Nizza, l'altra rivelazione di quest'anno. Merito dell'allenatore Pascal Dupraz, ma anche, e soprattutto, di Martin Braithwaite.



Starting this Sunday, I will donate €1000 to charity for every goal I score this season. Let's rally around a good cause. #Score2Help — Martin Braithwaite (@MartinBraith) 13 agosto 2016

Matteo Palmigiano

L'attaccante danese, di origine guyanese, classe '91, ha realizzato sino a qui. Le ultime due sono arrivate nell'anticipo della nona giornata contro il Monaco . I tifosi del Tolosa esultano dopo ogni suo gol e lo fanno anche- organizzazione internazionale che combatte contro la fame nel mondo - e- associazione francese che si prende cura dei neonati prematuri. Braithwaite, infatti, ha promesso su Twitter diper ogni gol segnato. Un bellissimo gesto che ha commosso i francesi che, indipendentemente dalla fede calcistica, fanno il tifo per lui. Ora siamo a quotae, conoscendo i numeri di Martin, siamo pronti a scommettere che non si fermerà qui.