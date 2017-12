Ligue 1, Bordeaux-Strasburgo 0-3: il Racing ci prende gusto

Lo Strasburgo ci ha preso gusto: dopo il clamoroso 2-1 al Paris Saint Germain di settimana scorsa, batte un'altra nobile di Francia anche se in un momento decisamente negativo, a Bordeaux finisce 3-0 per gli uomini di Laurey. Una partita a senso unico sin dall'inizio visto che dopo due minuti il Racing è già avanti: liscio di Otavio che lascia strada spianata a Terrier, ottimo l'assist per Bahoken che con il diagonale sinistro batte Costil.



Trovato il vantaggio, lo Strasburgo se ne sta sornione in attesa del gioco dei padroni di casa per poi ripartire. Il raddoppio, però, arriva su calcio piazzato, magnifica la traiettoria mancina di Lienard al 38' che sembra mettere una pietra tombale sul match. Sensazioni confermate anche dalla ripresa, dopo un quarto d'ora arriva il magnifico gol di Terrier che sigla il tris. Nel finale anche una traversa per Da Costa e il miracolo di Oukidja su Sakhare a negare pure il gol della bandiera al Bordeaux di Gourvennec, che rimane a quota 20 in Ligue 1 e viene superato di un punto proprio dallo Strasburgo.