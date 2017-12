Ligue 1, Bordeaux-St. Etienne 3-0, Mendy e Malcom show

Finisce la crisi di una, si aggrava quella dell'altra: Bordeaux-Saint Etienne era la sfida tra due nobili disperate ed era possibile che almeno una, alla fine, riuscisse a sorridere. Lo fa di sicuro il Bordeaux che supera i rivali con un netto 3-0 e li scavalca in classifica mettendo fine ad oltre due mesi di digiuno, durante i quali aveva raccolto appena due punti in sette partite. I "Verts" continuano invece la loro caduta libera con due pari e 4 sconfitte nelle ultime 6 gare e 13 gol subiti nelle ultime 4.



La partita si è incanalata subito sui binari giusti per i girondini, passati in vantaggio dopo appena 5 minuti grazie a un numero pazzesco di Mendy: l'attaccante supera Florentin Pogba (il fratello di Paul) mandando la palla da un lato e correndo dall'altro, poi fa partire una botta di esterno destro che si insacca all'incrocio.



Una volta avanti, il Bordeaux non fa alcuna fatica a gestire il vantaggio e a chiudere i conti, facendo valere le qualità tecniche elevate dei propri attaccanti: Malcom trova il raddoppio con un'altra prodezza (sinistro terrificante all'incrocio), nella ripresa è Mendy a firmare la doppietta personale di testa su cross di Sabaly, poi fallisce clamorosamente il tris a tu per tu col portiere.