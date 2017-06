Ligue 1, Bordeaux-Psg 0-3: aggancio alla vetta

Sei vittorie e un pareggio nelle ultime sette partite: il Paris Saint Germain continua nel suo ottimo momento, batte il Bordeaux in trasferta con un secco 3-0 e aggancia in vetta alla Ligue 1 il Monaco.



Successo nel nome di Edinson Cavani, autore dell'ennesima doppietta in stagione (siamo a 23 partite e 25 gol in campionato, 29 in 31 considerando anche la Champions), che apre le marcature al 6' con uno splendido tiro dal limite e chiude il match in apertura di ripresa battendo al volo su cross di Di Maria. Lo stesso argentino in mezzo aveva siglato il 2-0 con una bella rasoiata su servizio di Verratti (uscito al 60' in vista della sfida contro il Barcellona). Nel Girondins incolore la prova dell'ex Milan Menez, partito titolare ma sostituito da Kamano al 56'.



Emery sale a 55 punti, gli stessi del Monaco primo che sabato giocherà in casa contro il Metz (diretta ore 20 su Premium Sport 2). Il Nizza invece andrà a Rennes domenica (diretta ore 15 su Premium Calcio 1) mentre il posticipo della venticinquestima giornata del campionato francese sarà Nantes-Marsiglia (ore 21, diretta Premium Sport 2).