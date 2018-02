Ligue 1, Bordeaux-Nizza

Il Lione non sbaglia. Nella 27.a giornata di Ligue 1 la squadra di Genesio batte in casa il Saint Etienne e torna a vincere in campionato a distanza di oltre un mese (l'ultimo successo risaliva allo scorso 17 gennaio, 2-0 sul campo del Guingamp). Con questi tre punti l'OL sale a quota 52, a -3 dal terzo posto occupato dal Marsiglia (che questa sera sfiderà il Psg) e a - 5 dal Monaco, rimontato sabato dal Tolosa.



Grande protagonista della serata del Groupama Stadium è Mariano Diaz: l'attaccante 24enne sblocca la gara al 19' superando Ruffier dopo un numero da applausi ai danni del malcapitato Perrin. Il numero 9 potrebbe realizzare la sua personale doppietta nella ripresa ma il suo destro da posizione favorevole è centrale. Nel finale il Lione soffre terribilmente: Marcelo salva sulla linea respingendo il tap-in a colpo sicuro di Beric che poi spreca di testa da due passi.