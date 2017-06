Ligue 1, Bordeaux-Lione 1-1: Mammana risponde a Vada

Finisce 1-1 l'anticipo della 28ª giornata di Ligue 1 tra Bordeaux e Lione: il risultato va bene soltanto agli eurorivali della Roma, che mantengono così i quattro punti di vantaggio sui propri diretti inseguitori con una partita da recuperare e di fatto ipotecano il quarto posto e la qualificazione alla prossima Europa League.



Le cose si erano messe male per l'Olimpyque, sotto dal 16' per la rete di Vada: l'argentino scatta in posizione di fuorigioco sull'assist di Kamano, ma l'assistente non vede e la rete viene convalidata. Al 38' la situazione si capovolge ed è il Bordeaux a protestare: Malcom cade in area e viene ammonito dall'arbitro per simulazione, ma era stato toccato dall'avversario.



Nella ripresa il Lione attacca con maggiore convinzione, seppur senza mai creare grossi pericoli: il gol del pareggio non arriva su un'invenzione di Fekir, Lacazette o Depay, ma su un colpo di testa di Mammana sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 79'. Così, dopo 5 mesi, il Lione torna a pareggiare in campionato dopo aver alternato solo vittorie e sconfitte.