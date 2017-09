Ligue 1, Bielsa dà la formazione con 48 ore di anticipo

"Maignan - Ié, Alonso, Ballo-Touré - Maia, Amadou, Bissouma, Benzia - El Ghazi, Pépé, Araujo". Letti così, uno dietro l'altro, questi nomi forse diranno poco alla maggior parte del pubblico, non a chi segue con passione la Ligue 1. È la formazione che il Lille manderà in campo venerdì sera, nell'anticipo contro il Monaco che trasmetteremo in diretta esclusiva dalle 20.45 su Premium Sport HD.



Attenzione: non è la probabile formazione, ma quella ufficiale comunicata con 48 ore di anticipo dal "Loco" Bielsa in conferenza stampa. Il suo Lille deve uscire da una crisi profonda: dopo aver vinto la prima partita col Nantes di Ranieri, il tecnico argentino ha smesso di far festa. Nelle 5 partite successive sono arrivate tre sconfitte e due pareggi e, più che per il suo gioco teoricamente spettacolare, Bielsa ha fatto parlare di sé per le mosse avventate, come le tre sostituzioni prima dell'intervallo e i tre portieri nella stessa partita. Al momento il Lille è 17esimo, appena fuori dalla zona retrocessione, e ha il secondo peggior attacco del campionato con 4 reti all'attivo (davanti solo alla cenerentola Metz).



Di solito gli allenatori fanno pretattica, ma Bielsa è un caso a parte e così ha già regalato una gioia ai giornalisti. E, ammesso che in Francia esista, anche agli appassionati di fantacalcio.