Ligue 1, Bastia-Nizza 1-1: Balotelli in ombra, i rossoneri non sfondano

Tutta Nizza aspettava il ritorno in campo di Balotelli dopo i due turni di squalifica, ma neanche la presenza da titolare di SuperMario è riuscita a sbloccare la squadra di Favre, che pareggia la seconda gara di fila e domenica potrebbe essere superata in testa alla classifica dal Monaco. Troppe le assenze (fuori in sei tra infortunati e impegnati in Coppa d'Africa) e troppo corta la rosa dei rossoneri per confermarsi sui livelli a cui il Nizza ci aveva abituati prima della pausa invernale.

Sul campo del Bastia 15esimo in classifica Balotelli e compagni partono malissimo e dopo un minuto rischiano già di andare sotto a causa del primo dei tantissimi svarioni difensivi che la retroguardia rossonera, Sarr su tutti, regaleranno nel corso della gara. Il vantaggio dei padroni di casa arriva, meritatamente, poco prima del 20esimo grazie a Oniangue, che è bravo a sfruttare la bella iniziativa personale di Denic. Il Nizza fa possesso palla (quasi 70% a fine partita) ma sterile, la manovra offensiva della capolista è lenta e prevedibile e per trovare il pareggio ci vuole un episodio. Che arriva puntualmente al 33esimo del primo tempo, quando Souquet svetta di testa sul corner di Cyprien e batte Leca sul primo palo firmando l'1-1 sul quale si chiude la prima frazione.

A inizio ripresa primo squillo di Balotelli (continuamente beccato dal pubblico, che "dedica" a sua madre cori in italiano per tutta la gara), che controlla bene un cross dalla sinistra e con la punta prova ad anticipare il portiere ma tira centrale. Se davanti le cose cominciano a girare, dietro i rossoneri sono un disastro e sull'ennesimo svarione difensivo Diallo calcia alle stelle da ottima posizione. Questo è l'ultimo pericolo portato dai padroni di casa, che a metà secondo tempo restano in dieci per l'espulsione per doppio giallo di Cahuzac e lasciano campo agli avversari. Il finale è tutto del Nizza, che disordinatamente cerca il gol della vittoria, ma non sfonda: Balotelli calcia una punizione che finisce addirittura fuori dallo stadio, Cyprien fa meglio ma calcia comunque alto, Plea segna ma viene fermato per fuorigioco (giusto). Finisce con SuperMario che calcia in bocca a Leca e con un pareggio che certifica la minicrsi del Nizza, che comunque, almeno fino a domenica, resta in testa da solo.