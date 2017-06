Ligue 1, Bastia-Monaco 1-1: Bernardo Silva risponde a Diallo

Il rischio testacoda stava per tramutarsi in realtà. Il Monaco, con la testa alla gara di Champions contro il Manchester City, porta a casa un pareggio deludente contro il Bastia. La rivelazione della Ligue 1, solitamente scintillante, gioca col freno a mano in Corsica e non va oltre l'1-1 contro il fanalino di coda del campionato. Merito di Bernardo Silva che in apertura di ripresa segna il gol del pari, replicando al vantaggio di Diallo maturato nel primo tempo anche grazie all'intervento della goal line technology. Prima e dopo la squadra del Principato non crea quasi nulla sfiorando solo nel finale il successo con Lemar e Mbappé. Il Psg e il Nizza di Balotelli ora possono accorciare le distanze dalla vetta.