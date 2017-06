Ligue 1, Balotelli trascina il Nizza: Marsiglia ko

Esordio con il botto per Mario Balotelli, che segna una doppietta e aiuta il Nizza a vincere in casa contro il Marsiglia. Rossoneri avanti al settimo minuto proprio grazie all'attaccante italiano che trasforma un calcio di rigore concesso per un fallo su Seri. Il vantaggio dura poco, al 14' Iseka inventa per Thauvin e si va sull'1-1.



Finale di partita scoppiettante, al 72' è Gomis ad andare a segno dal dischetto (fallo di Koziello su Sarr) ma il Nizza non si arrende, si aggrappa a Balotelli che lo ripaga solo sei minuti dopo segnando di testa su cross di Pereira. A tre minuti dalla fine, il definitivo sorpasso rossonero: bel tiro di destro da fuori area di Cyprien che batte Pelé.



Con questa vittoria il Nizza si porta a dieci punti ed aggancia in testa il Monaco, con il Paris Saint Germain fermo a 7 punti.