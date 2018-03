Ligue 1: Balotelli trascina il Nizza, Jovetic stende il Bordeaux

Ci pensa sempre SuperMario Balotelli. Il Nizza torna a vincere nel primo anticipo della 28esima giornata di Ligue 1 dopo cinque partite senza successi e torna momentaneamente in zona Europa League, dalla quale i rossoneri sono appena stati eliminati dal Lokomotiv Mosca. Partita sofferta per Balo e compagni quella contro il Lille penultima forza del campionato, nonostante in avvio l'attaccante italiano sblocchi subito con un potente colpo di testa da calcio d'angolo.

Il Nizza continua a spingere sfruttando la buona vena di Balotelli, 14esima rete in campionato per lui e gol numero 3000 della storia dei rossoneri, ma nonostante le occasioni create non trova la rete della sicurezza e in avvio di secondo tempo, nel momento migliore dei rossoneri, arriva il pareggio di Araujo, che conclude di piatto una ripartenza da lui stesso avviata. I padroni di casa non ci stanno e tornano alla carica alla ricerca del gol del nuovo vantaggio, che meritatamente arriva a un quarto d'ora dalla fine con Cyprien, bravo a sfruttare al meglio il preciso assist del subentrato Souquet. Come detto tre punti importanti per il Nizza, che si lascia alle spalle un periodo difficile, mentre le chance di salvezza degli ospiti sono sempre più appese a un filo.

Successo casalingo per 2-1 per il Nizza e stesso risultato anche allo Stade Louis II, dove il Monaco stende il Bordeaux e consolida il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Psg. Vittoria più che meritata per la squadra di Leonardo Jardim, che conquista il 13esimo risultato utile consecutivo e si porta momentaneamente a +5 sul Marsiglia di Rudi Garia.

Se per il Nizza è stato decisivo Balotelli, il Monaco deve ringraziare Stevan Jovetic, che in chiusura di primo tempo impedisce ai campioni in carica di andare al riposo in svantaggio dopo una prima frazione letteralmente dominata. Dopo le clamorose occasioni sprecate proprio dal montenegrino e da Ghezzal (traversa), infatti, il Bordeaux passa in vantaggio con una botta all'incrocio di Vida (32'), ma viene raggiunto dall'ex Inter ben servito in profondità da Lemar (45'). Nella ripresa la gara è molto più equilibrata e meno divertente, il Monaco fa la partita ma non riesce a collezionare palle gol in serie come nei primi 45' e per spezzare le resistenze della difesa ospite ci vuole un'invezione di Sidibé: il terzino serve un assist al bacio (con tunnel) a Rony Lopes, che di destro fa 2-1 e mette a segno il sesto gol personale nelle ultime 7 partite (70'). Nel finale il Bordeaux si getta in avanti alla ricerca del pari, ma Subasic e la sua difesa reggono fino al triplice fischio e gli ospiti restano inchiodati a quota 36 punti.