Ligue 1: Balotelli stende il Bordeaux, Ranieri torna a far festa

Dopo una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate torna a fare festa il Nantes di Claudio Ranieri, che nel primo dei posticipi della 18esima giornata regola di misura 1-0 l'Angers davanti al pubblico di casa e sale a quota 30 punti, a sole cinque lunghezze dal terzo posto di Lione e Marsiglia che vuol dire preliminari di Champions League.

Partita dominata dalla squadra di Ranieri nel primo tempo, il vantaggio porta la firma del solito Sala, che tira giù la porta su rigore, ma nella ripresa un'ingenuità di Bammou lascia i padroni di casa in 10 e nell'ultima mezz'ora è grande sofferenza. La difesa di Ranieri però regge l'urto e il tecnico italiano porta a casa tre i punti.

Curiosa, al quinto minuto della ripresa, l'espulsione di Ranieri, cacciato per aver mimato un fallo sulla testa del quarto uomo. L'ex Leicester è stato espulso e si è seduto a pochi passi dalla panchina, continuando a dirigere tutto, alzandosi e scendendo in panchina per fare i cambi: per la serie un'espulsione di norma ma non di fatto.

Vince Ranieri e vince anche Balotelli, che va a segno per la quarta partita di fila (8 gol nelle ultime sette partite giocate per SuperMario) ed è ancora decisivo nella terza vittoria consecutiva del Nizza, che con i tre punti conquistati contro il Bordeaux sale a quota 26 e si piazza alle spalle proprio del Nantes (solo un mese fa i rossoneri erano terz'ultimi in piena lotta per non retrocedere).

Come detto è Balotelli, in gol con una zampata mancina poco dopo la mezz'ora, il simbolo della rinascita della squadra di Favre, che alla fine vince "solo" 1-0 ma avrebbe potuto chiudere la partita anche prima. Rispetto all'inizio della stagione i rossoneri hanno ritrovato quella solidità difensiva che lo scorso anno aveva garantito loro un campionato vissuto tutto ai piani alti della classifica e con un Balotelli così anche la rincorsa all'Europa che quest'anno è sfuggita per mano del Napoli non sembra un obiettivo irraggiungibile.