Ligue 1: Balotelli passa dal Nizza al Marsiglia

Non è ancora giunto il momento del ritorno di Mario Balotelli in serie A: secondo L'Equipe, l'attaccante passerà dal Nizza al Marsiglia nelle prossime ore. Balotelli, che non si era presentato al ritiro rossonero scatenando l'ira di Patrick Vieira, ha aspettato che qualche squadra italiana si facesse avanti (la Roma su tutte) ma alla fine ha scelto di proseguire la sua avventura in Ligue 1.



Il quotidiano francese è sicuro, Balo firmerà un contratto triennale da 7 milioni di euro (record per il club) all'anno mentre al Nizza andranno circa 10 milioni: una sfida davvero particolare per l'attaccante azzurro vista la nota rivalità tra le due squadre. Ma Rudi Garcia ha spinto tanto per il suo acquisto e presto verrà accontentato.