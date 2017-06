Ligue 1, Balotelli: "Nizza scelta giusta, mai più in Italia"

La nuova vita di Mario Balotelli riparte da Nizza, "un progetto tecnico che mi ha subito convinto" sentendo le parole dell'ex milanista durante la presentazione francese. Una folla di giornalisti - tra cui il nostro Michele Corti - ad aspettarlo ("Ma non sono io a cercarli, loro vengono da me" Balo dixit) e concetti netti: "Scelta giusta, ho rifiutato squadre più prestigiose. E non tornerei più in serie A".

Poi, una promessa: "Penso ancora alla Nazionale". Tutto dipende dalle prestazioni con la casacca rossonera, e l'unico modo per vederle da vicino è su Premium Sport, che trasmette in esclusiva la Ligue 1.

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE