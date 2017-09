Ligue 1: Balotelli è tornato super, il Nizza esulta

Quarto gol in otto giorni per Mario Balotelli, che va a segno per la terza volta consecutiva tra Ligue1 ed Europa League e regala al suo Nizza tre punti preziosissimi. SuperMario sembra rinato per l'ennesima volta, il gol con cui stende il Rennes è un concentrato di talento e potenza che nell'anno del Mondiale fa tornare di moda il nome di Balotelli anche in chiave Nazionale. Con questa vittoria il Nizza, che dopo le due batoste prese col Napoli aveva iniziato il campionato un po' a rilento, sale a quota 9 punti e mantiene contatto con il gruppo delle squadre di testa.

Gruppo di cui fa parte, con 10 punti insieme al Nantes di Ranieri, anche il Marsiglia di Rudi Garcia, che dopo il tonfo casalingo della settimana scorsa con il Rennes, piega 2-0 l'Amiens a domicilio grazie alla doppietta di N'Jie e dà seguito al successo ottenuto giovedì in Europa League (1-0 al Konyaspor). Nell'altra gara del pomeriggio un altro successo il trasferta. il Metz ha vinto 1-0 sul campo dell'Angers (decisivo Roux).