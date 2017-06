Ligue 1, Balotelli come la Gioconda

Gli è bastato segnare una doppietta all'esordio in Ligue 1 nel derby contro l'Olympique Marsiglia, per entrare nelle grazie dei tifosi del Nizza. Mario Balotelli vuole dimostrare a tutti di poter essere ancora un grande giocatore, capace di spostare gli equilibri in ogni partita. Il suo agente, Mino Raiola, lo segue con attenzione e spera, un giorno, ti poterlo vedere ai livelli di Zlatan Ibrahimovic, suo assistito come Super Mario. Proprio Raiola, in passato, aveva addirittura considerato il valore di Ibra pari a quello della Gioconda. Oggi, però, è Super Mario a interpretare la parte della Monna Lisa di Leonardo da Vinci. I sostenitori della Nizza gli hanno dedicato un simpatico fotomontaggio, ripubblicato su Instagram dall'attaccante, che, divertito dalla trovata, ha commentato: "Così è davvero troppo".