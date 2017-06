Ligue 1: Balotelli a secco e sostituito, il Nizza frena ancora

Il sogno ormai sembra svanito. Dopo il pareggio di settimana scorsa contro il Caen, il Nizza frena anche sul campo del Nantes di Conceicao e con ogni probabilità dice addio alle possibilità di vincere il titolo, domani il Monaco vincendo può andare a più sette. Un pareggio in rimonta per Balotelli e compagni, che erano andati sotto a metà primo tempo puniti dal gol di Sala per poi riacciuffare la partita neanche dieci minuti dopo con Seri ben servito da Belhanda. Nella ripresa monologo dei padroni di casa, che sfiorano a più riprese il nuovo vantaggio senza però riuscire mai a sfondare il muro eretto da Dante e dal resto della retroguardia e così, nonostante una traversa, si arriva al triplice fischio sul risultato di 1-1 che di certo non lascia contenti i rossoneri, come dimostra anche il nervosismo palesato da Balotelli al momento della sostituzione nel finale. Nelle altre gare della 30esima giornata il Marsiglia di Garcia si fa fermare sullo 0-0 sul campo del Lille, mentre il Metz ha battuto 1-0 il Bastia. In serata bel successo del Bordeaux sul Montpellier per 5-1, tris Angers sul Guingamp, vittoria al fotofinish del fanalino di coda Lorient sul Nancy (2-3) e pareggio a reti bianche tra Tolosa e Rennes.

Ennesima sostituzione: Balotelli non la prende bene...