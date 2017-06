Ligue 1: Balo non c'è e il Nizza frena, poker Monaco e aggancio

Prima contro ultima, eppure non se n'è accorto praticamente nessuno. Il 2017 non è cominciato sotto il segno del Nizza: eliminata dalla Coppa di Francia, la capolista di Ligue 1 sbatte contro il muro del Metz, fanalino di coda del campionato che le impone lo 0-0. A dire il vero il Nizza non ha fatto granché per sfondarlo. Senza Mario Balotelli, che sconta ancora le due gare di squalifica per l'espulsione rimediata a Bordeaux, la squadra di Lucien Favre crea pochissime occasioni: nel primo tempo rischia su una conclusione di Nguette alla quale si oppone Benitez e va vicino al gol solo poco prima dell'intervallo con Baysse.



Nella ripresa il Nizza preme, ma non decolla ed è ancora Benitez a salvare la propria porta su un tiro di Phillips. Anche il gioiellino Plea non è in giornata, così Favre lo sostituisce con Donis, ex Juve e Sassuolo, a dieci minuti dal termine. Ma il cambio non ha alcun effetto. Così il Nizza si vede rosicchiare altri due punti dal Psg (ora a -3) e viene agganciato in vetta dal Monaco, che dilaga 4-1 in casa del Marsiglia di Rudi Garcia. Partita molto divertente al Velodrome, con i padroni di casa che provano a giocare a viso aperto ma in 20' vengono puniti prima da un eurogol di Lemar e poi da un cucchiaino del Tigre Falcao. Il Marsiglia prova a riaprire la gara con la zuccata dell'ex Inter Rolando, ma in chiusura di primo tempo Bernardo Silva cala il tris in contropiede e nelle ripresa i biancorossi gestiscono trovando anche il poker ancora con Silva.

Non fa passi avanti, intanto, il Lione, quarto in classifica: l'OL ha perso 3-2 a Caen, una doppietta di Lacazette aveva ristabilito la parità nel primo tempo, poi ci ha pensato Santini a regalare il successo ai normanni.