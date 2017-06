Ligue 1, baby talenti al potere: la giovane età non fa il Monaco

Mentre in Italia si celebra il Milan giovane di Donnarumma e Locatelli come una novità positiva, in Francia c'è una squadra che ormai da anni punta sui baby talenti e che sta ottenendo risultati davvero importanti. Il Monaco è secondo in classifica dietro solo alla sorpresa Nizza e davanti al ben più blasonato Psg, in Champions League comanda il proprio girone davanti a Tottenham, Leverkusen e Cska Mosca e il tutto schierando giocatori con un'età media che non arriva ai 25 anni.

In Champions il club del Principato è terzo per Under 23 schierati dietro solo alla Dinamo Zagabria e al Borussia Dortmund. I nomi di Sidibé, Mendy, Almamy Touré, Diallo, Jemerson, Fabinho, Bakayoko, Bernardo Silva, Lemar, Boschilia e Mbappé probabilmente non dicono granchè al grande pubblico, ma sono la chiave dei successi dei biancorossi e presto molti di loro saranno dei veri e propri crac in Europa, come successo negli anni scorsi con i vari Martial (venduto per quasi 80 milioni bonus compresi), Carrasco, Kurzawa e, anche se in misura minore, Kondogbia.

Bernardo Silva promette di esserte uno dei protagonisti della prossima d'oro, Lemar troverebbe spazio in quasi tutte le squadre del nostro campionato e Fabinho sta giocando una stagione super. Ovviamente tutto ciò non è un caso, il Monaco ha un progetto ben preciso: tendenzialmente acquista un giocatore dopo massimo due o tre stagioni di Ligue 1, evitando di investire cifre pazzesche, e dà ai suoi giovani la possibilità di crescere giocando la Champions da protagonisti, cosa che altrove non succede (Grassi a Napoli non aveva spazio, Sadiq è in prestito al Bologna, lo stesso Pjaca pagato oltre 20 milioni non gioca alla Juventus).

Una delle chiavi di questo meccanismo è l'agente portoghese Jorge Mendes, che puntualmente sceglie il Principato per alcuni dei suoi talenti. Il sistema si basa su un processo di compravendita frequente: il Monaco compra un giovane, lo fa crescere, lo valorizza e lo rivende nel giro di poche stagioni. I rapporti stretti tra Mendes e la dirigenza comunque non tolgono meriti allo scouting dei biancorossi, che è composto da sei osservatori che viaggiano per tutto il mondo studiando i prospetti dei campionati pro’. Il settore giovanile non è il migliore di Francia, ma dà comunque delle soddisfazioni (Diallo, Almamy Touré e N’Doram, cresciuti nel club, giocano già stabilmente in prima squadra). L'ultimo ingrediente per avere successo poi è trovare un allenatore come Jardim.