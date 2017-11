Ligue 1, Angers-Psg 0-5: continua la marcia di Emery

ANGERS-PSG 0-5 (Qui cronaca e tabellino)



Il Psg sul velluto. Nella 12.ma giornata di Ligue 1 la capolista, senza l'acciaccato Neymar, passa 5-0 sul campo dell'Angers e continua la sua marcia inarrestabile in testa alla classifica.



Alla squadra di Emery bastano 5' per sbloccare il match: lancio di Dani Alves e destro al volo di Mbappé che soprende l'incerta retroguardia avversaria. Il brasiliano ex Juventus, dopo una clamorosa occasione sprecata da Manceau, veste ancora i panni dell'assistman al 14' quando imbecca centralmente Draxler: il centrocampista ringrazia e con un tocco delizioso supera Michel. Al 30' fa festa anche Cavani con un destro potente su servizio di Mbappé. L'attaccante uruguaiano firma la sua personale doppietta al 61': puntata precisa su servizio di Draxler. A 6'dal termine chiude i conti Mbappé: dribbling secco ai danni di Michel e sfera in fondo al sacco.



In 12 gare i vicecampioni di Francia hanno messo a segno la bellezza di 39 gol (8 quelli subìti): dato incredibile che testimonia l'assoluto dominio: per sperare di lottare le rivali dovranno compiere un autentico miracolo.