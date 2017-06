Ligue 1, Angers-Psg 0-2, Di Maria doppietta, Emery in vetta

Notte al comando per il Psg. La squadra di Unay Emery si aggrappa alle magie di Angel Di Maria per restare aggrappato al campionato: ad Angers finisce 2-0 e i parigini, grazie a questo risultato, agganciano temporaneamente il Monaco in vetta alla classifica conquistando il sesto successo consecutivo e il quattordicesimo risultato utile di fila in Ligue 1.



Non è stato un Psg scintillante, tutt'altro. Trapp è stato decisivo sia sullo 0-0 con un bell'intervento su Pepe, sia (soprattutto) sull'1-0 quando con una parata spettacolare ha negato il pari a Ndoye. La vittoria porta così la firma di Di Maria: il Fideo ha sbloccato il risultato con una magia su punizione nel primo tempo indirizzando il pallone nell'angolo alto, poi ha chiuso i conti nella ripresa su assist di Lucas, dopo un'azione avviata da Verratti.



Stranamente a secco Edinson Cavani: il Matador ha avuto una sola vera palla gol nel finale del primo tempo, ma ha sprecato calciando a lato. Poco male: avrà conservato i gol quando ce ne sarà più bisogno.