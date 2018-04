Ligue 1, Angers-Nizza 1-1, Plea gol, solo pari senza Balotelli

Alassane Plea raggiunge Mario Balotelli, ma per il Nizza è comunque troppo poco. L'attaccante francese dimostra di aver anche lui fiuto del gol e arriva a quota 14 (seppur con 8 presenze in più rispetto all'italiano), eppure i rossoneri non vanno oltre il pari ad Angers, contro una squadra sulla carta inferiore ma a caccia di punti per la salvezza.



Vincere, in realtà, era fondamentale anche per il Nizza che, dopo il pari nello scontro diretto col Rennes, andava a caccia del sorpasso per balzare in quinta posizione. Ma una gara a ritmo soporifero non ha aiutato Favre a raggiungere l'obiettivo: il Nizza ha fatto la partita, ha avuto un'occasione con Lees-Melou nel primo tempo e ha sbloccato il risultato con Plea su magnifico assist di Seri nella ripresa.



Poi, però, i rossoneri hanno abbassato il baricentro e sono stati puniti nel finale, non da Toko Ekambi (tra i migliori in campo), ma da Fulgini, che ha realizzato una rete meravigliosa piazzando il pallone di destro all'incrocio dei pali. Così il Nizza si è dovuto accontentare di un punto che le consente di raggiungere temporaneamente il Rennes (che ovviamente ha una partita in meno), mentre l'Angers sale a 37, a +8 sulla retrocessione.