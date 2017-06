Ligue 1, Angers-Monaco 0-1: decide il Tigre Falcao

Il Monaco si rialza dopo la sonora sconfitta in Coupe de la Ligue, risponde al Nizza vincitore nell'anticipo del venerdì sera sul campo del Lille e manda il Psg momentaneamente a meno 6 in attesa del posticipo di domenica sera. Solo buone notizie dunque per Jardim, ma che fatica per la capolista sul campo dell'Angers, che ha venduto cara la pelle e ha messo i brividi a Subasic in più di un'occasione.

Primo tempo giocato sotto ritmo dal Monaco, che si distrae spesso in difesa, rischia molto e viene salvato almeno due volte dal suo portiere, poi nella ripresa i biancorossi crescono e al quarto d'ora arriva il graffio del solito Tigre Falcao, che trova l'angolino col destro e segna il 17esimo gol del suo fantastico campionato. Nonostante il vantaggio, però, la partita resta complicatissima per i biancorossi, che falliscono l'occasione di chiuderla con Lemar e Falcao (strepitoso il portiere dei padroni di casa, Letellier) e nel finale devono ringraziare la buona sorte sul tiro a distanza ravvicinata di Diedhiou che trova il palo a Subasic battuto.

Nel finale bianconeri tutti avanti alla ricerca del pareggio, Traorè sciupa il contropiede del possibile 2-0, ma il Monaco può comunque esultare, a sei giornate dalla fine il sogno titolo è sempre più concreto.

Nelle altre gare crollo clamoroso e inaspettato del Lione, che davanti al pubblico di casa prende 4 schiaffi dal Lorient ex fanalino di coda del campionato (agganciato il Nancy al terzultimo posto con i tre punti ottenuti al Parc Olympique Lyonnais) e vede avvicinarsi pericolosamente il Bordeaux, che stende 3-0 il Metz (doppietta di Vada) e ora è lontano solo 5 punti dal quarto posto di Lacazette e compagni. Vittoria importante per non farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere per il Montpellier, che espugna 2-0 il campo del Caen, mentre il Bastia vince 2-1 lo scontro diretto sul campo del Digione e continua a sperare in una salvezza che sarebbe miracolosa. Chiude il quadro la netta vittoria per 3-0 del Nancy sul Rennes.