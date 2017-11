Ligue 1, Amiens-Monaco 1-1: Jovetic-gol non basta

Sorprendente e forse già decisivo per la vittoria finale il pareggio del Monaco per 1-1 sul campo dell'Amiens nell'anticipo della 13esima giornata di Ligue 1. I campioni di Francia giocano una gara svogliata e sotto ritmo, vanno sotto nel primo tempo puniti dall'ex Gapké e rischiano più volte di capitolare prima di svegliarsi e giocare un'ultima mezz'ora all'assalto. La sveglia agli uomini di Jardim la dà Stevan Jovetic, ma il montenegrino non basta per evitare un passo falso che spedisce ptenzialmente i biancorossi a meno 6 dal Psg, che sfiderà il Nantes di Ranieri al Parco dei Principi.

Il Monaco ha due punti in più dello scorso anno, ma insegue il Psg a 4 lunghezze di distanza e non può sbagliare l'appuntamento sul campo dell'Amiens. Nonostante la differenza di classifica però, i padroni di casa hanno un avvio tutt'altro che timido e nei primi minuti costringono i monegaschi nella metà campo difensiva. La prima occasione è per Konate di testa, poco dopo risponde il Tigre Falcao, ma il suo destro da posizione defilata non graffia. La partita si gioca su ritmi piuttosto lenti, il Monaco sembra pensare alla decisiva sfida di Champions con il Porto e seppur abbia il pallino del gioco non riesce quasi mai a rendersi pericoloso, così alla mezz'ora viene punito dall'ex Gakpé, che scappa velocissimo in contropiede e non lascia scampo a Subasic segnando la prima rete stagionale. La reazione degli ospiti non arriva e si va al riposo sull'1-0.

A inizio ripresa Jardim prova a dare una scossa inserendo Ghezzal al posto di Rony Lopes, ma le migliori occasioni in avvio sono ancora per l'Amiens, che va a pochi centimetri dal raddoppio con un colpo di testa di Konate. Il pericolo corso sveglia il Monaco, che col passare dei minuti alza il ritmo e al 10' va due volte vicinissimo al gol del pari prima con un destro a giro di Falcao e poi con un colpo di testa di Carrillo. I monegaschi provano ad alzare il ritmo, Jardim capisce che c'è bisogno di fantasia e getta nella mischia l'ex Inter Jovetic, che entra benissimo in partita e dopo 5 minuti trova subito il gol del pareggio mettendola nell'angolino dopo una splendida iniziativa personale di Fabinho. Il gol del pari mette nuova benzina nelle gambe dei campioni di Francia, che prendono stabilmente possesso della metà campo dell'Amiens e si rendono spesso pericolosi dalle parti di Gurtner. Nonostante l'assalto finale, però, i biancorossi non riecono a sfondare il muro eretto dalla difesa della squadra di Pellissier, che strappa un pareggio di grande prestigio.

Nell'altro anticipo della 13esima giornata vittoria importantissima per il Lille del Loco Bielsa, che dopo il 3-0 rifilato al Metz prima della sosta ne fa tre anche al St. Etienne e aggancia momentaneamente il Digione a 12 punti al terz'ultimo posto della classifica. Pepe porta in vantaggio gli uomini dell'ex Marsiglia, Bamba pareggia al tramonto del primo tempo e nella ripresa arrivano i decisivi gol di Mendes (magia a girare dal limite) e Ponce, che manda i titoli di coda al match con una manciata di minuti d'anticipo.