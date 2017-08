Ligue 1 al via: Emery, Garcia, Ranieri e Bielsa a caccia del Monaco

Una cosa è certa. Il campionato francese quest'anno sarà davvero divertente e interessante. Si comicia venerdì e si riparte dal Principato di Monaco, dai campioni di Francia che ospitano il Tolosa. La Ligue 1, grande esclusiva di Premium Sport, mai come in questa edizione è ricca di fuoriclasse e di talenti.

In attesa dell'arrivo della stella Neymar, è il Paris Saint Germain ad essere il candidato numero uno al titolo. Basta solo pensare al tridente d'attacco che avrebbe a disposizione Emery: Draxler, Neymar e Cavani per non parlare delle fasce coperte dagli arrivi di Dani Alves e Berchiche.

Una Ligue 1 che sembra non poter sfuggire ai parigini, anche perchè il Monaco, come da politica, ha smantellato. Via Bakayoko, Mendy e Bernando Silva destinazione Premier, con Jardim che non sa ancora se potrà contare su Mbappè. Nel frattempo ci pensa l'eterno Falcao.

Dietro le due regine ecco un quartetto di tutto rispetto: Lione, Marsiglia, Nizza e Lille. La squadra di Genesio ha perso Lacazette, Gonalons e Tolisso ma ha in Traorè e Mariano Diaz, rispettivamente in arrivo dal Chelsea e dal Real Madrid, gli uomini giusti per fare il salto di qualità. Per non parlare di Depay e di un vivaio tra i piu' floridi di Francia.

Il Marsiglia di Rudi Garcia riparte da Thauvin, Luiz Gustavo e Germain, arrivato dal Monaco, mentre il Nizza di Favre punta tutto su Mario Balotelli e su un organico ritoccato, ma non stravolto.

Campioni non solo in campo ma anche in panchina, perchè già la prima giornata mette di fronte l'affascinante sfida tattica tra il Lille di Bielsa e il Nantes di Claudio Ranieri da seguire in esclusiva su Premium così come le altre gare di questa prima giornata di campionato. Il santone argentino punta tutto su giovani semi sconosciuti: Thiago Maia, Pepe, Thiago Mendes, Xeka. Una squadra con un'età media inferiore ai 23 anni. Suggestiva la seconda esperienza in terra francese per Ranieri: il tecnico campione d'inghilterra con la sorpresa Leicester tenterà di ripetersi con il Nantes dopo aver guidato il Monaco cinque anni fa. La Ligue 1 è pronta a soprenderci e inizierà a farlo da venerdi.