Ligue 1, 18.ma giornata: gioia Conceicao, il Nantes passa 2-0 sul campo dell'Angers

Nell'anticipo della 18.ma giornata di Ligue 1, grande esclusiva di Premium Sport, il Nantes torna al successo dopo 2 mesi vincendo per 2-0 sul campo dell'Angers. Segnano Gillet e Harit. Per il nuovo tecnico Conceicao si tratta della seconda vittoria consecutivo dopo il successo in Coupe de la Ligue. I gialloverdi conquistano tre punti fondamentali in chaive salvezza e agganciano il Digione a quota 16.



I canarini partono all’attacco e costringono gli avversari sulla difensiva senza però riuscire a creare vere e proprie occasioni da rete. Con il trascorrere dei minuti i padroni di casa si registrano e alzano il baricentro. Al 18’ però la squadra di Conceicao passa: Gillet, servito da Stepinski dopo un affondo sulla fascia, batte di precisione Petric. Il Nantes prova ad approfittare del momento di sbandamento dell’Angers e sfiora il raddoppio con una splendida conclusione di Sala alta di poco. I bianconeri vanno al tiro solamente alla mezz’ora: il sinistro di Capelle è troppo debole. Decisamente più pericoloso è Ndoye che di testa mette i brividi a Riou. L'undici di Muilin nella fase finale della prima frazione assedia i rivali che tuttavia resistono.



In avvio di ripresa il Nantes raddoppia: su azione di contropiede Iloki dribbla Petric e a porta vuota Harit anticipa il compagno per il più facile dei gol o quasi. Trovato il 2-0 gli Atlantici cercano di controllare e abbassare il ritmo non rinunciando comunque ad alcune proiezioni offensive. In una di queste Iloki spreca a tu per tu con Petric. Al 79’ grande opportunità per Sunu: il numero 10 di tacco non inquadra lo specchio di tacco su invito di Maunceau. Al 91’ proprio Manceau colpisce la traversa. E’ l’ultima emozione prima del fischio finale.



