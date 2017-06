Ligue 1, 18.ma giornata: doppio Balotelli, il Nizza allunga in vetta su Monaco e Psg

Nel posticipo della diciottesima giornata della Ligue 1 il Monaco cade in casa 3-1 nel big match con il Lione e scivola a 4 lunghezze di distanza dal Nizza capolista. Partita bellissima allo Stade Louis II, i padroni di casa partono fortissimo e creano molti pericoli alla difesa degli ospiti, ma ad andare in vantaggio è, a sorpresa, il Lione con un gran tiro da fuori di Ghezzal. Nel finale di primo tempo Mendy perde la testa, colpisce un avversario con un calcione a palla lontana e si fa cacciare complicando maledettamente i piani della squadra di Jardim. A inizio secondo tempo proteste dei monegaschi per un rigore che sembrava solare (poteva starci anche il rosso), al 55' invece il tiro dal dischetto viene assegnato al Lione, ma Lacazette si fa ipnotizzare da Subasic (grande partita la sua). Il raddoppio degli ospiti arriva comunque qualche minuto più tardi grazie a Valbuena, bravo ad arrivare puntuale sul cross da destra di Ghezzal. Il 2-0 sembra chiudere il match, ma l'orgoglio del Monaco porta al gol di Bakayoko in mischia. Nel finale l'assedio dei biancorossi non produce il pareggio, anzi Lacazette sigla il definitivo 3-1 e nel finale il Lione rischia anche di dilagare: il Nizza è a +4, Lione al quarto posto.

Nella prima gara della domenica del campionato francese il Caen vince lo scontro salvezza contro il Metz: allo Stade d'Ornano i padroni di casa si impongono 3-0 (Karamoh, Santini, Sane) e agganciano i diretti avversari in classifica, a 18 punti. A quota 43, davanti a tutti, c'è sempre il Nizza, bravo a battere 2-1 il Dijon all'Allianz Riviera grazie alla doppietta di Balotelli. Super Mario apre le marcature su rigore, prima del momentaneo pareggio degli ospiti, firmato da Tavares sempre dagli undici metri. A inizio ripresa però l'attaccante azzurro non manca all'appuntamento col cross di Souquet e realizza l'ottavo centro in campionato, che vale i tre punti. Con questo successo la formazione di Favre allunga sul Paris Saint Germain in classifica, portandosi a più 7. Continua il momento magico dei rossoneri, così come quello dell'Olympique Marsiglia. Gli uomini di Rudi Garcia centrano la terza vittoria consecutiva superando 2-0 il Lille al Velodrome. Le reti di Gomis - alla nona marcatura stagionale - e Thauvin permettono all'OM di agganciare il Rennes al sesto posto.



Quarta sconfitta in Ligue 1 per il Paris Saint Germain che perde 2-1 in trasferta contro il Guingamp e vede allontanarsi il Nizza. Nell'anticipo del turno di sabato, il Psg stravince nel possesso palla con percentuali bulgare (sul 75-25) ma va alla conclusione più o meno le stesse volte del Guingamp, bravo a chiudersi e a ripartire in contropiede. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 66' con Salibur, con Areola che chiude male il primo palo, raddoppio quattro minuti più tardi in contropiede con De Pauw. Cavani suona la carica a dieci minuti dalla fine (sedicesimo gol in campionato) e allora i parigini ci provano in tutti i modi: prima l'uruguaiano prende una clamorosa traversa poi, proprio prima del fischio finale, Matuidi vede il 2-2 sfumare per il salvataggio sulla linea di Kerbrat. Per Emery la vetta rimane lontana, mentre il Guingamp sale al quarto posto.



Nelle altre gare il Tolosa agguanta l'1-1 nel finale in casa contro il Nancy, ma perde terreno nella corsa all'Europa. Il pareggio della squadra di Dupraz arriva all'85' e porta la firma di Jullien, in risposta alla rete di Ait Bennasser. Montpellier travolgente allo stadio della Mosson: gli uomini di Hantz regolano 4-0 il Bordeaux grazie ai centri di Lasne, Sessegnon, Mounie e Sylla. Da segnalare l'espulsione dell'ex Roma e Milan, Menez, nelle fila degli ospiti. Cade il Rennes al Roazhon Park: il Bastia vince 2-1 con i gol di Crivelli e Danic, che rendono inutile la marcatura di Sio. In chiave salvezza, vittoria importante del Lorient allo Stade du Moustoir sul Saint Etienne: decisivi Philippoteaux e Cabot, a nulla serve la rete di Pajot.

