Ligue 1, 17esima giornata: il Lione stende il Rennes e lo sorpassa

Nelle gare della domenica della 17esima giornata di Ligue 1 vince ancora il Lione, che supera 1-0 il Rennes sorpresa di questa prima parte di stagione davanti al proprio pubblico e supera in classifica proprio i rossoneri, piazzandosi al quarto posto alle spalle del trio di testa. Partita complicata per gli uomini di Genesio, che la sbloccano a metà del primo tempo grazie a un'invenzione di Valbuena. Nella ripresa il Lione sfiora più volte il gol della sicurezza ma non riesce a chiudere la gara e nel finale rischia di subire un pareggio che avrebbe avuto il sapore della beffa.

Vittoria di misura anche per il Saint Etienne, che allo Stade Geoffroy-Guichard stende 1-0 il Guingamp e accorcia in classifica portandosi a 25 punti ad una sola lunghezza dagli avversari di giornata.

Risultati, tabellini, classifica e marcatori