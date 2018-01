Nella prima frazione a farsi preferire sono gli ospiti anche se Subasic non deve compiere grandi interventi perché la produzione offensiva dei rossoneri si limita a una punizione sul fondo di Balotelli e a un tiro debole di Cyprien. I biancorossi faticano ma 33' Diakhaby su una palla vagante fa secco Walter Benitez (sinistro ravvicinato) dopo un 'rocambolesco' assist di Keita. A inizio ripresa sale in cattedra Balotelli: l'attaccante ex Milan sorprende Glik e in allungo firma il pari (cross di Saint-Maximin). Gli ospiti insistono e sfiorano il sorpasso: Cyprien spreca da buona posizione non inquadrando la porta. Il ribaltone è soltanto rinviato: al 67' Seri serve in profondita Balo che disorienta Raggi e batte di destro Subasic (deviazione del difensore ex Bologna)



La squadra di Garcia si scatena nella ripresa. Al 72' Germain fallisce un rigore ma sette minuti più tardi Njie, abile nel concludere con un destro potente dopo un tentativo respinto dello stesso Germain, sblocca la gara. Il raddoppio arriva a 3' dal termine: su servizio di Njie, Payet sorprende centralmente la difesa rivale, dribbla Oukydia (che nell'occasione si infortuna ed è costretto a lasciare il campo) e deposita in rete. Per l'OM è la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa di Francia.



Il Caen si impone con lo stesso punteggio sul campo del Bordeaux. Si decide tutto nel finale: Santini va in gol su rigore all'89' e al 93' Rodelin segna da centrocampo beffando Costil, salito nell'area avversaria su calcio da fermo.