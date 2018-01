Nelle zone basse della classifica il Saint Etienne batte 2-0 il Tolosa in un vero e proprio scontro salvezza. Al termine di una prima frazione molto sofferta i biancoverdi sbloccano il match al 45' con Beric su rigore concesso per fallo di Delor ai danni di Bamba. Nella ripresa il risultato resta in bilico (fioccano le occasioni da una parte e dall'altra) fino a quattro minuti dal termine quando l'ex attaccante dell'Empoli Diousse insacca approfittando di un'uscita da censura di Lafont. La squadra di Gasset ritrova il sorriso dopo oltre tre mesi (l'ultimo successo in campionato risaliva allo scorso 14 ottobre) staccando di 4 punti i rivali odierni e sorpassando in un solo colpo Troyes, Angers, Amiens e Lille.