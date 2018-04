Les Herbiers, Masala: "Tifo Italia e Juventus"

La Coppa di Francia metterà in scena una finale a dir poco atipica: se da una parte ci sarà il Paris Saint Germain, contro i campioni di Ligue 1 sarà il Les Herbiers a tentare l'impresa in pieno stile Davide e Golia. Alla guida della squadra di terza divisione c'è Stephan Masala, francese ma di origine sarde visto che il padre era arrivato in Italia all'età di 16 anni: "Ho imprato l'italiano in vacanza dalla nonna e sono cresciuto guardando le partite della serie A e dell'Italia" le parole a La Stampa.



Masala si spinge più in là: "Nel 2006 andai a Berlino a vedere la finale Mondiale tra Francia e Italia e ovviamente tifavo per gli azzurri, in serie A invece tifo Juventus. Mi interessa molto il 'metodo castello' applicato da De Paoli nelle giovanili del Brescia. Ma sono anche un grande ammiratore della tecnica offensiva di Sarri nel Napoli".



La svolta alla guida del Les Herbiers è arrivata alla fine dello scorso anno: "Ero il vice allenatore, il club ha licenziato Reculeau. Dovevo rimanere solo due partite in attesa del sostituto ma ho rialzato la squadra e ho fatto strada in Coppa di Francia. Il mio stile di gioco è italiano, lavoro molto sulla tattica e sulla strategia perché ogni situazione ha una risposta. Qui in Francia l'approccio è molto più individualistico".