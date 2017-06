Le Iene portano un vocabolario francese (e un bidet) a Balotelli

Per Mario Balotelli l'impatto con Nizza e la Ligue 1 (campionato trasmesso in eslcusiva da Premium Sport) è stato a dir poco felice, visti i 5 gol in tre partite ma una delle più grandi difficoltà per uno straniero è imparare la lingua. Ecco perché Le Iene (il cui programma riparte domenica 2 ottobre) hanno organizzato un incontro con SuperMario portandogli un mini-vocabolario con quattro frasi "fondamentali" da usare in Francia.



Nel "Francese per Balotelli" si parte con "Il mister ha sempre ragione, quando sostituisce gli altri" ("L’entraineur a toujours raison, quand il substitue les autres”) che Mario legge senza problemi. La seconda investe maggiormente la vita quotidiana, quando si deve andare a fare la spesa: “Dov’è la mia Ferrari?" (“Ma Ferrari est où?”). Tra una risata e l'altra si arriva all'incitamento alla squadra: “Ragazzi se vinciamo stasera si sboccia al privé” ("Si on gagne cette soirée, on va a sabrer au privé'').



Tutto bene, quindi? Sì, anche se Balotelli si rifiuta di leggere l'ultima perché porterebbe sfiga: "Ringrazio tutti per il Pallone d'Oro. Ma anche Ronaldo non è male". Infine, le due Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno consegnato al bomber un accessorio "indispensabile" per un italiano in Francia: un bidet.