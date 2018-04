Le Havre, muore il 18enne Samba Diop

Una nuova tragedia nel mondo del calcio a un mese di distanza dalla scomparsa di Davide Astori e del 19enne Thomas Rodriguez, e quindici giorni dopo la pallonata fatale per Bruno Boban. Samba Diop, difensore del Le Havre è morto improvvisamente all'età di 18 anni per cause ancora da chiarire. Il giocatore militava nella seconda squadra, che gioca in quarta divisione francese, ma si era allenato più volte anche con la prima, impegnata nel campionato di Ligue 2.



A darne l'annuncio è stata la società transalpina con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale e sui social: "È con grande tristezza che il club ha appresso della morte del suo giocatore Samba Diop. Il difensore, nato a Le Havre, è morto ieri sera. È un momento orribile per tutti i giocatori dalla scuola calcio ai professionisti, per i membri dello staff e per i dirigenti. Alla famiglia di Samba sono dirette le più sentite condoglianze". In segno di lutto è stata rinviata a data da destinarsi la sfida tra il Le Havre e il Reims.

C'est avec une énorme tristesse que nous vous faisons part du décès de notre joueur Samba Diop.



Il s'agit d'un moment extrêmement difficile pour nous tous.



Tout le club du HAC présente ses plus sincères condoléances à la famille de Samba.



pic.twitter.com/EuIlFm03HD — HAC Football (@HAC_Foot) 7 aprile 2018